شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يجتمع بالجهاز الفني للأهلي واللاعبين.. السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا غدًا، السبت، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين؛ لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد جماهير الأهلي.
يذكر أن الأهلي يبدأ غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.
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