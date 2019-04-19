شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من الإصابة.. فينسيوس يستعد للمشاركة مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع نادي ريال مدريد الإسباني، عودة مهاجمه البرازيلي فينسيوس جونيور، إلى المشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الجاري، حيث تدرب إلى جانب زميله الألماني توني كروس، في مران اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه فريق أتلتيك بيلباو، في اللقاء المقبل بعد غد الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو موعد قريب للغاية، لكن مشاركة فينسيوس في التدريبات تعد مؤشرا على اقتراب عودته إلى الملاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كروس عاد للتدرب هو الآخر بعد الإصابة، لكن الحارس تيبو كورتوا والمهاجم ماريانو دياز لا يزالان مصابين.. فيما بدأ سيرجيو راموس، قائد الفريقن التدريب في صالة الألعاب الرياضية بالنادي لاستعادة لياقته البدنية، لكن يبدو من الصعب لحاقه بمواجهة بيلباو.