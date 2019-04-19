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الاتفاق يُطيح بالمدرب الأسباني بيرناس

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قررت إدارة نادي الاتفاق إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم الاسباني سيرخيو بيرناس، وذلك بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد أمس (الخميس) ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس للمحترفين.

وكانت جماهير الاتفاق قد شنَّت هجوماً لاذعاً صوب المدرب بيرناس، بعد سوء نتائج الفريق الاتفاقي خلال الجولات الماضية، فيما يخشى الاتفاقيون من الدخول في دائرة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكانت إدارة الاتفاق قد عيَّنت الأسباني بيرناس مدرباً للفريق في نوفمبر الماضي، عوضاً عن المُقال حينها الأوروجوياني راموس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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