شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يُطيح بالمدرب الأسباني بيرناس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

قررت إدارة نادي الاتفاق إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم الاسباني سيرخيو بيرناس، وذلك بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد أمس (الخميس) ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت جماهير الاتفاق قد شنَّت هجوماً لاذعاً صوب المدرب بيرناس، بعد سوء نتائج الفريق الاتفاقي خلال الجولات الماضية، فيما يخشى الاتفاقيون من الدخول في دائرة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكانت إدارة الاتفاق قد عيَّنت الأسباني بيرناس مدرباً للفريق في نوفمبر الماضي، عوضاً عن المُقال حينها الأوروجوياني راموس.