التعادل السلبى يحسم مباراة الاتحاد والمقاصة...

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جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي أقيم على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
بهذا التعادل يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 41 محتلاً المركز السادس ، ويرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 33 محتلاً المركز العاشر فى جدول الدوري المصري.
جاءت المباراة فى مجملها سلبية من قبل الفريقين ، وظهر واضحا اعتماد كلا الفريقين على التعادل ، والتأمين الدفاعي فى اللقاء الذى لم يشهد هجمات أو فرص خطيرة ، ومعظم التسديدات التى كانت على مرمى الفريقين ضعيفة أو بعيدة عن المرمى حيث سدد الاتحاد 3 مرات فقط على المرمى مقابل تسديدة واحدة للمقاصة ليوضح مدي الأداء السلبي للقريقين فى المباراة.
كان طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة قد صرح قبل مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري بأنه سيتقدم بإستقالته عقب اللقاء.
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