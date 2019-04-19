شكرا لقرائتكم حسام عاشور يخضع لاختبار طبى لتحديد موقف مشاركته فى المران غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حسام عاشورلاعب وسط الاهلي لاختبار طبي قبل مران الفريق غداً ، السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريب بعد تعرضه لإصابة في مباراة بيراميدز أمس بالدوري التى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وخرج عاشور في نهاية الشوط الأول لمباراة الاهلي وبيراميدز أمس، الخميس، لإصابته بآلام في العضلة الضامة وشارك حمدي فتحي بدلاً منه.

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ومن المقرر أن يُحدد الفحص الطبي مصير حسام عاشور من خوض التدريبات وكذلك الارتباطات المقبلة للفريق ويأتي في مقدمتها مباراة المصري.

ويبدأ الأهلي غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.