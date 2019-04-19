شكرا لقرائتكم لهذا السبب يعقد الخطيب اجتماعا مع لاسارتى ولاعبى الأهلى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتماعاً مهما غدا، السبت، مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الماضية والتى كان آخرها الخسارة من بيراميدز أمس بالدورى الممتاز. Advertisements ويتطلع الخطيب خلال جلسة الغد لتصحيح مسار الفريق محلياً واستعادة قمة الدورى التى فقدها المارد الأحمر عقب السقوط أمام بيراميدز والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد جماهير الأهلى. ويبدأ الاهلي غداً الستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

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