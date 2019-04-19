شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "ضامة" حسام عاشور قبل مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسام عاشور لاعب وسط الاهلي لإختبار طبي قبل مران الفريق غداً ، السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريب بعد تعرضه لإصابة في مباراة بيراميدز أمس بالدوري التى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وخرج عاشور في نهاية الشوط الأول لمباراة الاهلي وبيراميدز أمس، الخميس، لإصابته بآلام في العضلة الضامة وشارك حمدي فتحي بدلاً منه.

Advertisements

ومن المقرر أن يُحدد الفحص الطبي مصير حسام عاشور من خوض التدريبات وكذلك الإرتباطات المقبلة للفريق ويأتي في مقدمتها مباراة المصري.

ويبدأ الأهلي غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.