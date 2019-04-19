"إنفو جراف" نجم ستشاهده فى أمم أفريقيا بمصر .. ساديو ماني يقود منتخب السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين مشاركة أكثر من نجم كرة عالمية وعلي رأسهم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي. وتتواجد السنغال فى المجموعة الثالثة التى تضم الجزائر، كينيا و تنزانيا، وستخوض مبارياتها باستاد الدفاع الجوي. ويعد ماني أحد أفضل لاعبى قارة أفريقيا وجاء فى المرتبة الثانية كأفضل لاعب أفريقي خلف العالمي محمد صلاح زميله فى ليفربول الإنجليزي. Advertisements ساديو ماني

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