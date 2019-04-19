شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" الشوط الأول .. المقاولون العرب يتقدم على الإنتاج 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المقاولون العرب على نظيرة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 30 فى الدورى الممتاز والتى يستضيفها ملعب بتروسبورت .

وأحرز لويس إدوارد لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 37 بعد تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 لم ينجح الحارس أحمد يحيى بالتصدى لها وعزز محمد مجلى بالهدف الثانى لذئاب الجبل بالدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط بعد استغلال أخطاء مدافعين فريق الانتاج الحربى .

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وقلص أحمد شديد قناوى الفارق بتسجيل ركلة جزاء لفريق الانتاج الحربى أحتسبها الحكم على إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء بالدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول .

وجاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى : محمود أبو السعود ، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، أحمد على ، لويس ادوارد ، فروقا ، سيف الجزيرى ، عبد الوهاب أسماعيل ، يوسف الجوهرى.

بينما جاء تشكيل فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار كالتالى : أحمد يحيى ، أحمد شديد قناوى ، عبد الرحمن فاروق ، محمد عضل ، عبد الوهاب عنان ، غنام محمد ، محمود حماده ، أحمد مجدى ، موسى دياوارا ، حماده ناصر ، كريم لالا .