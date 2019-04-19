شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الاتحاد السكندري و مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام على استاد المكس ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.
جاءت المباراة فى شوطها الأول سلبية من قبل الفريقين ، وظهر واضحا سعى كلا الفريقين للتعادل ، والتأمين الدفاعي فى اللقاء الذى لم يشهد هجمات أو فرص خطيرة.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 49، فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكهم 31.
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