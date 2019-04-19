الخطيب يجتمع مع لاسارتي ولاعبي الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتماعاً هاماً غداً ، السبت، مع الجهاز الفني للفريق واللاعبين لبحث نتائج الفريق خلال الفترة تالماضية والتى كان أخرها الخسارة من بيراميدز أمس بالدوري الممتاز. Advertisements ويتطلع الخطيب خلال جلسة الغد لتصحيح مسار الفريق محلياً وإستعادة قمة الدوري التى فقدها المارد الأحمر عقب السقوط أمام بيراميدز والتأكيد على ضرورة بذل اقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد جماهير الاهلي. ويبدأ الاهلي غداً الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

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