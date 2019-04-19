«الخطيب» يجتمع بالجهاز الفني للأهلي واللاعبين.. غدًا

كتب محمد ابو علي - عمرو ثروت

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا غدًا السبت، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين؛ لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد جماهير الأهلي.

يذكر أن الأهلي يبدأ غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

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وكان الأهلي ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب أفريقي بعد الهزيمة في مجموع المباراتين ٥ / ١ ولقي الهزيمة أمس أمام بيراميدز بهدف دون...