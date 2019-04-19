التلفزيون يوضح.. كيفية مشاهدة أمم إفريقيا عبر الهاتف المحمول واللاب توب "مجانًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح فؤاد الفقي نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية في التلفزيون المصري أن بطولة أمم إفريقيا ستكون متاحة للمشاهدة عبر الهاتف المحمول واللاب توب من خلال تقنية البث الرقمي.

يعمل اتحاد الإذاعة والتلفويزن على تقوية شبكات البث الرقمي في مصر لتغطية مختلف بقاع الجمهورية مع توفير أجهزة استقبال للتلفاز الذي لا يدعم استقبال البث الرقمي بشكل مباشر.

وقال الفقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإذاعة والتلفزيون إن بطولة أمم إفريقيا التي ستقام على أرض مصر وتتيح للبلد المنظم حق بثها مجانًا عبر التلفزيون الأرضي ستكون متوفرة أيضًا من خلال الهاتف المحمول واللاب توب.

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وتابع: " أهم مميزات البث الأرضي الرقمي هي إمكانية استقباله من خلال الاجهزة المحمولة مثل الموبايل واللابتوب وهي الأجهزة الأكثر استخدام من الشباب."

وأضاف: "فلاشة استقبال البث الرقمي ستتيح تشغيل البث الأرضي في أي مكان من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب، حيث سيتم توصيل الفلاشة من خلال فتحة الشاحن في الهاتف او من خلال فتحة (USB) على اللاب توب."

سبق أن أعلن التلفزيون المصري في وقت سابق، بدأ الاجراءات من أجل توسعة شبكة البث الرقمي في البلاد لتغطية مساحات أكبر قبل انطلاق أمم إفريقيا وتوفير أجهزا استقبالها. (طالع التفاصيل)

تستقبل أرض مصر أكبر تجمع لأمم إفريقيا في التاريخ بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الصيف القادم.