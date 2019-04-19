محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح مارتن سوين مدير الاتصالات بنادي وست بروميتش ألبيون بأن استبدال أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري في مباراة الفريق أمام هال سيتي كان "احترازيًا".
وقال مدير الاتصالات في نادي وست بروميتش في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "استبدال حجازي المبكر مجرد إجراء احترازي ليكون في كامل الجاهزية خلال المباريات المقبلة للفريق."
وترك أحمد حجازي مباراة الفريق أمام هال سيتي في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وقال الموقع الرسمي في تغطيته لمباراة الفريق بأن اللاعب كان يشعر بآلام أثناء الخروج من الملعب.
ويلعب وست بروميتش أمام ريدينج في شامبيونشيب الإثنين المقبل، قبل أن يلتقي بروزيرهام ثم ديربي كاونتي، قبل أن يخوض مباريات "بلاي أوف" المؤهلة للدوري الانجليزي.
يحتاج المنتخب المصري لخدمات أحمد حجازي في مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وست بروميتش لـ"الخليج 365": استبدال حجازي "احترازي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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