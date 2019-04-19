أول قرار من الخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة غدًا السبت مع الجهاز الفني واللاعبين لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الخطيب سيطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري خلال هذا الموسم.

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وكان الأهلي خسر مساء أمس الخميس على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ25.

ويمر الأهلي بفترة تذبذب على مستوى النتائج بعد الخسارة من صنداونز الجنوب إفريقي (5-1) بمجموع المباراتين في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الأول والثاني.