المقاصة لمصراوي: طلعت يوسف أبلغنا أن مباراة الاتحاد الأخيرة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال محمد مجد، المشرف العام على الكرة بفريق مصر المقاصة، إن طلعت يوسف المدير الفني لهم أبلغ مجلس إدارتهم أن مباراة الاتحاد السكندري اليوم الجمعة ستكون الأخيرة له مع الفريق.

ويحل مصر المقاصة ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشار مجد، في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن طلعت يوسف لم يوضح للإدارة أي سبب في رغبته في الرحيل عن النادي عقب مباراة الاتحاد، مضيفًا:"ولكننا نحترم وجهة نظره ولن نقف في طريقه مثلما نفعل مع اللاعبين الذين يريدون الرحيل عن المقاصة".

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وأتم المشرف العام على الكرة بفريق مصر المقاصة حديثه بالإشارة إلى أنهم لم يستقروا على بديل طلعت يوسف في الإدارة الفنية ولكن من الوارد استمرار أحد أعضاء الجهاز الفني الحالي لنهاية الموسم كحل مؤقت.

ومن جانبه قال محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر للمقاصة إنهم سعقدون اجتماع مجلس إدارة لبحث الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بالنادي واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأشار رئيس المقاصة، إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراتهم أمام الاتحاد السكندري:"لن نتعجل في اختيار المدير الفني البديل خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد مباريات اليوم والموسم أوشك على الانتهاء".

ويحتل المقاصة قبل لقاء الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز المركز العاشر برصيد 33 نقطة.