مخرج قناة الأهلي يكشف لمصراوي كواليس ما بعد الاشتباك مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد الدكروري مخرج قناة الأهلي والذي اظهرت لقطات ما بعد مباراة الأحمر وبيراميدز دخوله فى مشادة مع محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الأخير إنه لم يعتد على عمر جابر كاشفاً أن الأزمة انتهت.

ونشبت مشادة عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز التى اقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق الأزرق بهدف نظيف.

وأضاف الدكروري في تصريحات لـ "الخليج 365" إنه لم يتعرض لعمر جابر ظهير أيسر بيراميدز بالقول أو الفعل وفقط ما حدث عتاب يخلو من أي لفظ خارج.

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وتابع " اعتقد العاصي أنني اتشاجر مع عمر جابر فاشتعلت الأجواء".

وأنهى "وليد مهدي مدير إدارة المباريات بنادي بيراميدز توسط والعاصي اعتذر لي عن هذا سوء التفاهم الراجع للتوتر فقط وهو نفس ما فعله أحمد حسن المشرف العام على الكرة فى نادي بيراميدز ".

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز وفى وقت مبكر من اليوم، الجمعة، إن مخرج قناة الاهلي وأحمد فتحي مدافع الفريق الأحمر حاولوا الاعتداء على عمر جابر لاعب بيراميدز، ومحمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مما أدى لكسر الباب الزجاجي عند مدخل الملعب".

وأضاف : "لولا الأمن، وتدخل بعض اللاعبين مثل محمد الشناوي، لكاد أن يحدث شيئا لا دخل له بكرة القدم".