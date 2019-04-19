بعد انباء الشجار والرحيل ..كلوب: صلاح قدوة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بلاعبه محمد صلاح على خلفية اختيار النجم المصري في مجلة "تايم" ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم.

وفي تصريحات نشرتها "ديلي ستار" قال كلوب:"صلاح نموذج في كثير من الأشياء، من الرائع جداً أن يكون معنا، وساديو ماني كذلك".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 هدفاً لكل منهما، بينما يأتي ساديو ماني ثالثاً برصيد 18 هدفاً.

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وأضاف كلوب:"كلاهما (ماني وصلاح) مسلمان، يعيشان في عالم يناقش أمور الدين بخطورة، حيث يعتقد الناس أنه إما أن تكون مع الأمر بالكامل أو العكس، وندرك أن هذا أمر خاطئ".

وتابع مدرب ليفربول:"من الرائع أن يكون لدينا في الفريق لاعب مثل صلاح، مفعهم بالبهجة والحب، ويمارس الأشياء التي ترتبط بعقيدته".

وأنهى كلوب:"صلاح مؤثر للغاية في غرف الملابس، وإذا ظن شخص أن صلاح مؤثر على مستوى العالم، فإن هذا تصور صحيح".

وكانت صحيفة "اس" الأسبانية قد نشرت تقريراً يوم الأربعاء الماضي يكشف عن طلب صلاح للرحيل عن ليفربول بعد شجار النجم المصري مع مدربه الألماني وهو ما نفاه رامي عباس وكيل اللاعب.