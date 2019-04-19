أعلن اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادى مصر للمقاصة ، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة ، لبحث الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال المباريات المقبلة.
واوضح اللواء عبدالسلام ، ان مجلس الادارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة ال 30 لمسابقة الدوري ، وسيعلن المقاصة قراره في بيان رسمي حول استقالة طلعت يوسف وموقف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء محمد عبد السلام ، بأن مجلس الإدارة لن يتعجل في اختيار المدير الفني البديل ولن يتعجب في اختيار جهاز فنى جديد ، خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد مباريات اليوم وان الموسم أوشك على الانتهاء.
وأشار رئيس المقاصة ، بانه لا يوجد اى داعي للاستعجال ، في اختيار الجهاز الفني الجديد للفريق ، وستكون هناك عناية كاملة لانتقاء مدير فني مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من مصر المقاصة على استقالة طلعت يوسف عقب موقعة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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