الارشيف / اخبار الرياضه

لوكا يوفيتش يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أبدى نادي الإسباني اهتمامه بضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ليدعم خط هجوم الفريق الملكي في الصيف المقبل.

ويرغب الفريق الملكي في ضم الاعب ، وذلك لما يقدمه الصربي خلال الموسم الحالي ، حيث سجل خلال الموسم 25 هدفاً، وقام بصناعه 8 باليوروباليج، وسجل 17 هدف بالدوري الألماني واجتماع ريال مدريد بوكيل اعمال اللاعب في 28 من شهر

مارس لضم اللاعب خلال الصيف المقبل ليكون ثالث صفقات الفريق بعد ان ضم الاعب البرازيل ميلتياو والاقتراب من انهاء صفقة هازارد ويرغب الريال في ضم الاعب.

وسبق أن أعارت الريال العديد من اللاعبين إلى الفريق الألماني مثل فاييخو وبيع  بيع ماسكاريل مقابل مليون يورو، ولوكاس  تورو 3.5 مليون يورو، ايضاسيلتقي الفريقين في

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الصيف القادم علي  كأس بيرنابيو 2020.

سوف يكون عملية شراء اللاعب تختلف كثير عن لاعب الريال السابق ماسكاريل حينما نجح الريال في ضم الاعب مقابل 4مليون يوور ، ثم تم بيع الاعب  إلى شالكة بـ 10 مليون يورو .

ويذكر أن إينتراخت فرانكفورت الألماني فعل يوم الأربعاء الماضي خيار الشراء من بنفيكا، حيث تم دفع50 مليون يورو لبنفيكا، ويفكر الفريق الالماني في بيع الاعب خلال الصيف المقبل مقابل 100مليون يورو خاص وان هناك العديد من الاندية ترغب في ضم خلال الصيف المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوكا يوفيتش يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا