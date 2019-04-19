لوكا يوفيتش يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامه بضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ليدعم خط هجوم الفريق الملكي في الصيف المقبل.

ويرغب الفريق الملكي في ضم الاعب ، وذلك لما يقدمه الصربي خلال الموسم الحالي ، حيث سجل خلال الموسم 25 هدفاً، وقام بصناعه 8 باليوروباليج، وسجل 17 هدف بالدوري الألماني واجتماع ريال مدريد بوكيل اعمال اللاعب في 28 من شهر

مارس لضم اللاعب خلال الصيف المقبل ليكون ثالث صفقات الفريق بعد ان ضم الاعب البرازيل ميلتياو والاقتراب من انهاء صفقة هازارد ويرغب الريال في ضم الاعب.

وسبق أن أعارت الريال العديد من اللاعبين إلى الفريق الألماني مثل فاييخو وبيع بيع ماسكاريل مقابل مليون يورو، ولوكاس تورو 3.5 مليون يورو، ايضاسيلتقي الفريقين في

الصيف القادم علي كأس بيرنابيو 2020.

سوف يكون عملية شراء اللاعب تختلف كثير عن لاعب الريال السابق ماسكاريل حينما نجح الريال في ضم الاعب مقابل 4مليون يوور ، ثم تم بيع الاعب إلى شالكة بـ 10 مليون يورو .

ويذكر أن إينتراخت فرانكفورت الألماني فعل يوم الأربعاء الماضي خيار الشراء من بنفيكا، حيث تم دفع50 مليون يورو لبنفيكا، ويفكر الفريق الالماني في بيع الاعب خلال الصيف المقبل مقابل 100مليون يورو خاص وان هناك العديد من الاندية ترغب في ضم خلال الصيف المقبل.