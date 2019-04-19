الاتفاق يعلن تعيين البرتغالي كرسيتوفاو مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كرسيتوفاو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. الحالي. جاء ذلك بعد إقالة المدرب الاسباني سيرخيو بيرناس الذي تم الاطاحه بيه بعد الخسارة امام الاتحاد في الدوري السعودي. الجدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي.

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