أجويرو يقود تشكيل"الفانتازي" المثالي للجولة الـ35 من البريميرليج

تنطلق مساء غد السبت، مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تأهب عشاقي لعبة "فانتازي" في الجولة الجديدة لجمع نقاط جديدة.

تُعتبر هذه اللعبة هي الأكثر رواجاً بين عشاق ألعاب المحاكاة حول العالم، ومنذ انطلاقتها الأولى وهي تحتل مرتبةً متقدمة بين متابعي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

ستكون تلك الجولة مميزة بسبب وجود "Double Gameweek" حيث سيلعب كل من توتنهام، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد،

ارسنال، برايتون، ولفرهامبتون، ساوثهامبتون، واتفورد مرتين هذا الأسبوع مما سيجعل النقاط الضعف.

وفي نفس الجولة، تنطلق أربع مباريات في ذات التوقيت، الساعة الرابعة، يلتقي ويستهام يونايتد مع ليستر سيتي، وبورنموث وفولهام، وهيدرسيفلد وواتفورد، وولفرهامبتون أمام برايتون.

وتستأنف الجولة يوم الأحد، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون، الساعة الثانية والنصف، وأرسنال أمام كريستال بلاس الساعة الخامسة، وليفربول بقيادة الفرعون محمد صلاح أمام كارديف سيتي في نفس التوقيت.

وفي يوم الأثنين، سيلتقي تشيلسي

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أمام بيرنلي الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "ستافورد بريدج"، ويوم الثلاثاء، يلتقي توتنهام أمام برايتون، وواتفورد أمام ساوثهامبتون، في حين تختتم الجولة يوم الأربعاء، بمباراتين، بين أرسنال وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي.

جاء تشكيل الفانتازي من الموقع الرسمي للعبة كالتالي:

في حراسة المرمى: بن فوستر (4.6 مليون).

في الدفاع: مات دوهيرتي مدافع وولفرهامبتون (5.3)، كوسيليني مدافع أرسنال (5.4 مليون) مايا يوشيدا مدافع ساوثهامبتون (4.1).

في خط الوسط: ديجو جوتا لاعب دييجو جوتا (6.2) كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي (9.7 مليون) كريستيان إيركسين لاعب توتنهام (9.3) بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد (8.7)، رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي (11.5).

في الهجوم: راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون (6.9) سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي (11.7).