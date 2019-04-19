حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر العلمي لقسم الإدارة الرياضية بالهرم لدعم ونجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019. 2019. وشهد المؤتمر حضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وكانت تحت رئاسة الدكتور كمال درويش وبمشاركة الدكتورة كوثر الموجي والكابتن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى في حضورالاستاذ الدكتور احمد متولى رئيس القسم وكبار الأساتذة بالقسم والكلية واعضاء هيئة التدريس وأبناءنا من الهيئة المعاونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يحضر مؤتمر الإدارة الرياضية بالهرم لدعم تنظيم أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.