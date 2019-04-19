برشلونة يستهدف ضم مهاجم إيفرتون

دخل نادي برشلونة في مفاوضات قوية للحصول على خدمات البرازيلي ريتشاردسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إريك أبيدال مدير الكرة ببرشلونةتواصل مع لاعب إيفرتون، الذي يراه النادي مناسبًا للفريق الكتالوني.
ويتطلع برشلونة لحسم انتقال ريتشاردسون خاصة بعد الأداء الملفت الذي ظهر عليه اللاعب
وكانت تقارير أكدت اهتمام النادي الإسباني بماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن متطلبات الأخير المالية تعوق إتمام الصفقة.
وانتقل ريتشاردسون لصفوف إيفرتون في صيف 2018 بصفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني قادمًا من واتفورد.
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