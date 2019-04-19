الاتحاد السكندري ومصر المقاصة "حبايب" في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بستاد المكس بالأسكندرية ضمن الجولة 30 للدوري الممتاز. ضمن الجولة 30 للدوري الممتاز. جاء الشوط ضيف المستوى تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة على مرمى الفريقين. ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 32 نقطة والمقاصة السادس برصيد 40 نقطة.

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