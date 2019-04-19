فاز السباح المصرى مروان العمراوى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 5ك بالبطولة العربية للمياه المفتوحة والمقامة بدولة الكويت. العربية للمياه المفتوحة والمقامة بدولة الكويت. وكانت الدول المشاركة فى البطولة ( تونس - سوريا - الجزائر - المغرب - الإمارات - الكويت - عمان - اليمن).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان العمراوى يفوز بذهبية البطولة العربية للسباحة بالمياه المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.