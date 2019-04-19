مروان العمراوى يفوز بذهبية البطولة العربية للسباحة بالمياه المفتوحة

فاز السباح المصرى مروان العمراوى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 5ك بالبطولةالعربية للمياه المفتوحة والمقامة بدولة الكويت.
وكانت الدول المشاركة فى البطولة ( تونس - سوريا - الجزائر - المغرب - الإمارات - الكويت - عمان - اليمن).
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