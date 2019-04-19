تقدم فريق المقاولون العرب على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة30 للدوري الممتاز.
سجل هدفي المقاولون ، الكولومبي لويس هيستيروزا ، ومحمد مجلي في الدقيقتين 37
يذكر أن الإنتاج الحربي قبل اللقاء يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما المقاولون خامسا برصيد 40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.