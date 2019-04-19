المقاولون العرب يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة

30 للدوري الممتاز.

سجل هدفي المقاولون ، الكولومبي لويس هيستيروزا ، ومحمد مجلي في الدقيقتين 37

و45 ،وأحرز هدف الانتاج الوحيد احمد شديد قناوي في الدقيقة 48.

يذكر أن الإنتاج الحربي قبل اللقاء يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما المقاولون خامسا برصيد 40 نقطة.