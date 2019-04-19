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المقاولون العرب يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

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تقدم فريق المقاولون العرب على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة

30 للدوري الممتاز.

سجل هدفي المقاولون ، الكولومبي لويس هيستيروزا ، ومحمد مجلي  في الدقيقتين 37

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و45 ،وأحرز هدف الانتاج الوحيد احمد شديد قناوي في الدقيقة 48.

يذكر أن  الإنتاج الحربي قبل اللقاء يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة بينما المقاولون خامسا  برصيد 40 نقطة.

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