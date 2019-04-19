صور.. وزير الشباب يشهد حفل ختام مسابقة " إبداع 7 " للجامعات والمعاهد العليا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام مسابقة "ابداع " النسخة السابعة للجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الخاصة والتي تقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أقيم على مسرح جامعة القاهرة .

وشارك بالمسابقة " 6500 طالب مُبدع "يمثلون 145 جامعة حكومية والمعاهد العليا والاكاديميات الخاصة تنافسوا في ما يقرب من 23 مجالاً تنافسياً في الفنون الشعبية والتشكيلية ، والعروض المسرحية والموسيقى ، والغناء ،والابتكارات العلمية ، ومجال الطالب والطالبة المثالية ، والشعر والانشاد الديني ، والسيناريو والحوار وغيرها من المجالات خلال فترة زمنية بلغت 10 شهور كاملة على مسرح وزارة الشباب والرياضة حيث يبلغ مجموع جوائز مسابقة ابداع لطلاب الجامعات 4 مليون جنية مصري .

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أمنياته بأن يحقق أبناء مصر طوحاتهم وآمالهم بما يساهم في تحقيق التقدم لوطننا العزيز في ظل مسيرة البناء والتنمية التي يقودها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ترتكز على اكتشاف ودعم الشباب الموهوبين في شتى المجالات وتشجيعهم للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية في ضوء تضافر جهود الدولة مشيراً إلي أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بكيان الشباب المصري من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي إلي تعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية .

من جانبها قالت اسراء أحمد من جامعة المنصورة في كلمتها نيابة عن طلاب ابداع المشارك بالمسابقة أن المسابقة ليست مجرد مجال تنافسي بل مجال تدريب عملي مستمر مدعوماً بخبرات نخبة من المتخصصين في جميع مجالات المسابقة .

ونيابة عن الفنانين المحكمين أكدت الكاتبة نوال مصطفى في كلمتها أن مسابقة ابداع مسابقة فريدة من نوعها وهي مبشرة بكل الخير فالشباب هم قادة المستقبل وأمل الوطن ، وأشارت أن المسابقة منحتهم أفاقاً رحبة ونحن نقرأ ونسمع ونتحاور مع الطلاب المبدعين

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور أشرف صبحي فرق عمل أغاني "تقدر تكون ، أغنية ابداعنا ".كما قام وزير الشباب بتوزيع الجوائز على الفائزين الحاصلين على المركز الأول بمسابقة ابداع 7 للجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الخاصة بجميع المجالات وكان الحاصلين على المراكز الاولى هم :الحاصل على المركز الاول بمسابقة ابداع 7 مسابقة " الشعر بالفصحى " الطالب المبدع أحمد حسن جامعة قناة السويس 20 ألف جنيه ، المركز الاول مسابقة " الشعر بالعامية" مصطفى عبدالعزيز جامعة حلوان 20 ألف جنيه ، مسابقة " شعر كلمات الاغاني " المركز الاول كريم أسامة جامعة بورسعيد 20 ألف جنيه ، مسابقة "القصة القصيرة " المركز الاول أحمدعبدالعاطي جامعة القاهرة 20ألف جنيه ، مسابقة " الرواية " على محمد فرغلى " 20 ألف جنيه ، مسابقة " السيناريو والحوار " المركز الاول بدر أحمد جامعة الأزهر 20 ألف جنيه ، مسابقة " التأليف المسرحي " المركز الاول أحمد أبو السعد 20ألف جنيه ، مسابقة "الانشاد الديني " المركز الاول أحمد يوسف جامعة دمنهور 20 ألف جنيه ، مسابقة " الافلام القصيرة للمتخصصين " المركز الاول مروان طارق جامعة الاسكندرية " 20 ألف جنيه ، مسابقة" الافلام القصيرة للغير متخصص " المركز الأول أمل أشرف جامعة عين شمس ،مسابقة الطالب المثالي " المركزالاول محمود محيي جامعة كفر الشيخ ، مسابقة "التصوير الزيتي غير متخصص " المركز الأول أحمد حسام جامعة القاهرة ، مسابقة " التصوير الزيتي متخصص " المركز الأول روضة خالد جامعة المنصورة ، مسابقة " التصوير الضوئي غير متخصص "المركز الاول تقى عماد الدين جامعة حلوان ، مسابقة " التصوير الضوئي متخصص " المركز الاول أسامة محمد جامعة بدر ، مسابقة " الاشغال الفنية غير متخصص " المركز الاول أحمد ايهابجامعة سيناء ، مسابقة " الاشغال الفنية غير متخصص " المركز الاول أحمد ايهابجامعة سيناء ، مسابقة " الاشغال الفنية متخصص " اسراء جمال جامعة حلوان ، مسابقة الجرافيك والطباعة الفنية غير متخصص " المركز الأول منة الله محمد جامعة المنصورة ، مسابقة " الجرافيك والطباعة الفنية متخصص " المركز الاول عمر محمد جامعة طنطا ،مسابقة " المراسل التليفزيوني غير متخصص " المركز الأول محمد حافظ جامعة المنصورة ، مسابقة " المراسل التليفزيوني متخصص " المركز الاول اسراء العطار جامعة المنصورة ، مسابقة " الابتكارات العلمية وريادة الأعمال المركز الأول مصطفى صلاح عبدالقادر ، مسابقة " الابتكارات العلمية مجال البيئة والزراعة "المركز الأول جامعة القاهرة ، مسابقة الابتكارات العلمية مجال الخدمات التقنية والتكنولوجية المركز الأول معهد المنصورة العالي للتكنولوجيا ، مسابقة الابتكارات العلمية الهندسية المركز الأول المعهد التكنولوجي بالعاشر ، مسابقة " الغناء الفردي " المركز الأول أمنية أبو بكر جامعة حلوان ، مسابقة " العزف الفردي غير المتخصص " المركز الأول يوسف مصطفى جامعة الاسكندرية ، مسابقة "العزف الفردي متخصص " المركز الاول يحيي رمضان أكاديمية الفنون معهد الموسيقى العربية ، مسابقة المجالات العلمية " المبادرات الجماعية " المركز الأول جامعة 6 أكتوبر ، مسابقة " الدوري الثقافي والمعلوماتي " المركز الأول جامعة القاهرة ، مسابقة " الانشاد الديني " المركز الاول جامعة القاهرة ، مسابقة " الفنون الشعبية متخصص " المركز الأول جامعة أسيوط ، مسابقة " الفنون الشعبية غير المتخصص " المركز الأول جامعة عين شمس ، مسابقة "العروض المسرحية متخصص " المركز الأول أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية دراما الشحاتين ، مسابقة " العروض المسرحية غير متخصص " المركز الأول جامعة القاهرة ، مسابقة " العزف الموسيقي الجماعي متخصص" المركز الأول أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية ، مسابقة " العزف الموسيقي الجماعي غير متخصص " المركز الأول جامعة الاسكندرية ، مسابقة " الغناء الجماعي " المركز الأول جامعة دمنهور " ،وحصلت جامعة القاهرة على جائزة درع التميز للعام الثاني على التوالي.وتضمن حفل ختام مسابقة ابداع 7 للجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات تقديم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة لمجموعة من الفقرات الموسيقية بالمسرح المكشوف ثم مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية لطلاب الجامعات منها( غريبةمنسية ، أنا عيني عليك ، ياللي سامعني ) كما شمل مجموعة من الفقرات للفنون الشعبية التي أبهرت الحضور .حضر الحفل عدد كبير من الفنانين والفنانين المشرفين على مسابقة ابداع 7 منهم فتوح أحمد ، والمايسترو سليم سحاب ، والفنانة نادية مصطفي ، والفنان محمود الحديني وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.



