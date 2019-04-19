«الخطيب» يجتمع بالجهاز الفني للأهلي واللاعبين.. غدًا

يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا غدًا، السبت، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرةالقدم بالنادي واللاعبين؛ لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على
يذكر أن الأهلي يبدأ غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.
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