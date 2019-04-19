رياضة | بورتو يهزم دمياط بثنائية في ختام الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورتو يهزم دمياط بثنائية في ختام الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بورتو فوزا مستحقا على حساب فريق دمياط، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت الجمعة، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ 26 للمجموعة الثانية من دوري الممتاز "ب".

نجح فريق دمياط في التقدم أولاً عبر كريم ناصر من ركلة جزاء، إحتسبها الحكم السيد عبيد في الدقيقة الثامنة للشوط الأول، ثم تعادل بورتو عن طريق محمد محمود في الدقيقة الثالثة والعشرون.

وفي الشوط الثاني أضاف بورتو الهدف الثاني عن طريق هدّافه سيد حمدي في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد بورتو إلى 26 نقطة بالمركز الثاني عشر، وتوقف رصيد دمياط عند 20 نقطة بالمركز الثالث عشر، وهبط الفريقان مؤخرًا للقسم الثالث.

أدار اللقاء الحكم السيد عبيد، وعاونه عماد عدلي وأحمد ابو زيد وحكم رابع محمود منصور.

ترتيب المجموعة الثانية

1- إف سى مصر52 نقطة

2- سيراميكا 51 نقطة

3- القناة 50 نقطة

4- الترسانة 48 نقطة

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5- كوكا كولا 47 نقطة

6- المريخ 36 نقطة

7- جمهورية شبين 34 نقطة

8- النصر 33 نقطة

9- منتخب السويس 30 نقطة

10- الزرقا 30 نقطة

11- الشمس 30 نقطة

12- بورتو 26 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط