رياضة | مدرب ريال سوسيداد يعترف: برشلونة قادر على سحق أي منافس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال سوسيداد يعترف: برشلونة قادر على سحق أي منافس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لنادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، ايمانول الجواسيل، أن التغييرات التي سوف يجريها برشلونة في تشكيلته الأساسية قبل مواجهة الفريقين غدا السبت، لن تقلل من قوة النادي الكتالوني الذي اعتاد على "سحق" منافسيه.

وقال الجواسيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة الغد التي تأتي في إطار منافسات المرحلة الـ 33 للدوري الإسباني "الليجا": "بعيدا عن وجود تغييرات أو عدم وجودها، سيكون هو برشلونة الذي اعتدناه دائما، برشلونة الذي يتطلع للفوز، برشلونة الذي يسحق منافسيه، برشلونة الذي خسر خلال أربع سنوات أربع مباريات فقط في الليجا، برشلونة الذي يفوز مع أي تشكيلة من اللاعبين".

واعترف المدرب الإسباني بأنه يسعى مع فريقه إلى إحداث مفاجأة في مباراة الغد التي ستقام على ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، وأضاف قائلا: "نشعر بشغف كبير، علينا أن نلعب بشخصية كبيرة، جميعنا لدينا هذه النية، سنرى إذا كنا قادرين على فعل هذا".

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واستطرد قائلا: "لدينا نية لتحقيق الفوز، لأنه لا يوجد طريقة أخرى لمواجهة فريق مثل هذا".

وكشف الجواسيل عن غياب مدافع فريقه ثيو هيرنانديز عن لقاء الغد للإصابة.

واختتم قائلا: "إنه يعاني من متاعب في الفقرات القطنية منذ الاثنين الماضي، ولم يتعاف بعد، سيغيب عن المباراة، وسنرى إذا كان سيتعافى ويكون جاهزا لمباراة الخميس المقبل (أمام إيبار)".