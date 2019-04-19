رياضة | ريفالدو يرشح هذا النجم للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفالدو يرشح هذا النجم للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة الإسباني السابق، عن اللاعب الذي يرشحه للتتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2019.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "يصعب عليّ وصف لاعب بقيمة ليونيل ميسي، فأنا أحبه جداً كما أشعر دائماً بالحزن تجاهه بسبب عدم فوزه بمونديال مع الأرجنتين، وهي جائزة يستحقها لاعب على مستوى عالٍ مثله".

وتابع حديثه: "ميسي يسجل الأهداف ويعطي التمريرات الحاسمة وتصدر ترتيب الهدافين في الليجا لفترة طويلة، وأعتقد أن ما فعله في الشامبيونزليج الأوروبي يعني الاعتراف بتفوقه".

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وأضاف: "لقد حظي بفرصة تسجيل هدفاً من مقصية أمام مانشستر يونايتد، لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل؛ وحتى إن لم يفز ميسي بدوري الأبطال فهو يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية".

وأكمل: "برشلونة هم المرشحين الأبرز للفوز في دوري الأبطال هذا الموسم، لديهم كل شيء لفعل ذلك".