رياضة | عاجل.. الخطيب يتخذ قرارا مفاجئا لاحتواء هزيمة بيراميدز وعودة الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يتخذ قرارا مفاجئا لاحتواء هزيمة بيراميدز وعودة الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا غدًا، السبت، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين؛ لبحث نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق بطولة الدوري وإسعاد الجماهير.

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يذكر أن الأهلي يبدأ غدًا الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تعرض لخسارة قاسية أمام بيراميدز اف سي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخاض في مباراة مؤجلة من الأسبوع 25 من الدوري.