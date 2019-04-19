رياضة | بيان رسمي من ريال مدريد بعد الإصابة القوية لنجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي من ريال مدريد بعد الإصابة القوية لنجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان نبأ محزنًا اليوم الجمعة، بتعرض أحد لاعبي الفريق لإصابة قوية، قبل ساعات من المواجهة المقبلة في الدوري الإسباني، ضد أتلتيك بلباو.

وأعلن نادي العاصمة الإسبانية أن مدافعه ألفارو أودريوزولا تعرض لكسر في عظم الترقوة خلال مران الفريق اليوم.

Advertisements

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ألفارو أودريوزولا من جانب الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته بكسر في الترقوة اليسرى".

ومن المتوقع أن يغيب أودريوزولا عن مباريات ريال مدريد المتبقية هذا الموسم، لكن النادي الملكي لم يعلن عن مدة غياب اللاعب رسميًا.

وسقط المدافع الإسباني خلال الحصة التدريبية لريال مدريد التي جرت صباح اليوم، وتم نقله على الفوز إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لفحوصات طبية.