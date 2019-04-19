رياضة | اجتماع مرتقب لمجلس المقاصة لبحث استقالة طلعت يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مرتقب لمجلس المقاصة لبحث استقالة طلعت يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادى مصر للمقاصة ، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة ، لبحث الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأوضح اللواء عبدالسلام ، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة ال 30 لمسابقة الدوري ، وسيعلن المقاصة قراره في بيان رسمي حول استقالة طلعت يوسف وموقف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

Advertisements

وأضاف اللواء محمد عبد السلام ، بأن مجلس الإدارة لن يتعجل في اختيار المدير الفني البديل ولن يتعجب في اختيار جهاز فنى جديد ، خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد مباريات اليوم وأن الموسم أوشك على الانتهاء .

وأشار رئيس المقاصة ، إلى أنه لا يوجد أي داعي للاستعجال ، في اختيار الجهاز الفني الجديد للفريق ، وستكون هناك عناية كاملة لانتقاء مدير فني مميز .