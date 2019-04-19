رياضة | كوليبالي يتخذ قراره النهائي بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالي يتخذ قراره النهائي بشأن الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه الإيطالي وذلك وسط اهتمام عمالقة الدوريات الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

وأوضح كوليبالي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "أنا لاعب في صفوف نابولي وسأبذل قصارى جهدي وكل ما عندي للفوز بلقب وأنا أرتدي قميص هذا الفريق".

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وعلّق كوليبالي على أنباء رحيله عن نابولي، قائلاً: "السوق مليء بالشائعات، وأنا أفضل الحقائق، وما سيساعدنا على الفوز هو أن نبقى معاً في فريقنا".

ويرتبط كوليبالي بعقدٍ مع نادي نابولي حتى صيف 2023 ويمكن أن يصل سعره إلى 150 مليون يورو، خاصةً أن جميع الأندية تحلم بضمه نظراً لمستواه المميز.