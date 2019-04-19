رياضة | تقارير.. ريال مدريد يهزم برشلونة ويحسم صفقته الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يهزم برشلونة ويحسم صفقته الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشقت تقارير صحافية، أن ريال مدريد يقترب من ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يلعب هذا الموسم بين صفوف إينتراخت فرانكفورت معاراً من بنفيكا البرتغالي، ليكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيما في مركز رأس الحربة.

أشارت صحيفة آس، أن الريال يتقدم في المفاوضات الرامية للتعاقد مع اللاعب صاحب (21 عاماً).

وكانت نفس الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن "الملكي" أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب في مباراة إينتراخت أمام بنفيكا، الذي أعاره للنادي الألماني مع خيار الشراء، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفي هذه المباراة التي انتهت بفوز إينتراخت 4-2 على مضيفه البرتغالي، لم يمر أداء المهاجم الصربي مرور الكرام، حيث سجل الهدف الأول لبنفيكا في اللقاء.

ومنذ بداية الموسم، سجل يوفيتش 25 هدفاً وصنع 6 في 37 مباراة بكل المسابقات.