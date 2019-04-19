رياضة | فالفيردي يكشف عن المدرب الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف عن المدرب الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، أفضل مدرب في العالم كما تحدث عن مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، أنه الأفضل رغم خروج مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري الأبطال".

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وعن مواجهة ليفربول، قال: "ليفربول خصم قوي للغاية، مواجهتنا ستكون صعبة على الطرفين".

وتابع: "أومتيتي تعرض لإصابة منعته من التدرب بشكل طبيعي ولكن أريد أن أوضح بإن إصابته غير خطيرة".

وأضاف: "كوتينهو تعرض للنقد كثيراً، لكنه في مباراة اليونايتد ظهر بشكل رائع، في هذا الوقت نحتاج كل لاعبينا بأفضل حال".

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد يوم غدٍ السبت في إطار منافسات الدوري الاسباني "الليجا"، وذلك على ملعب الكامب نو.