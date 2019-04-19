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رياضة | فالفيردي يكشف عن المدرب الأفضل في العالم

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اختار إرنستو فالفيردي مدرب نادي ، أفضل مدرب في العالم كما تحدث عن مواجهة في نصف نهائي .

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، أنه الأفضل رغم خروج مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري الأبطال".

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وعن مواجهة ليفربول، قال: "ليفربول خصم قوي للغاية، مواجهتنا ستكون صعبة على الطرفين".

وتابع: "أومتيتي تعرض لإصابة منعته من التدرب بشكل طبيعي ولكن أريد أن أوضح بإن إصابته غير خطيرة".

وأضاف: "كوتينهو تعرض للنقد كثيراً، لكنه في مباراة اليونايتد ظهر بشكل رائع، في هذا الوقت نحتاج كل لاعبينا بأفضل حال".

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد يوم غدٍ السبت في إطار منافسات الدوري الاسباني "الليجا"، وذلك على ملعب الكامب نو.

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