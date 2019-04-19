رياضة | مجدي عبد الغني يشارك في استفتاء "التعديلات الدستورية" بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني يشارك في استفتاء "التعديلات الدستورية" بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصوته خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي انطلق اليوم في الخارج ، ويتواجد عبد الغني في تنزانيا بوصفه عضوا باللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم.

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وصرح عبدالغنى بعد الإدلاء بصوته بالسفارة المصرية في تنزانيا أنه شارك ليقدم مع المصريين صورة مشرفة تظهر مدى الحضارة والتقدم والازدهار الذى تشهده مصر .

وبدأت اليوم فاعليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج وتتواصل غدا وبعد غد.