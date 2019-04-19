رياضة | جوارديولا: لازلت أدعم الـ VAR .. ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: لازلت أدعم الـ VAR .. ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي عن المواجهة المرتقبة ضد توتنهام في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "سأرى اليوم مدى تعافي اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة، وسأقرر الليلة أو صباح الغد من سيلعب، لا يوجد مشاكل في السيتي، نحن بحاجة للتركيز على بعض التفاصيل الصغيرة".

وتابع حديثه عن سباق البريميرليج: "ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق، نحن سنلعب ضد توتنهام واليونايتد، أنا قلق بشأن هذا الاسبوع".

وكان نادي مانشستر سيتي قد سقط أمام توتنهام بنتيجة 4-3 في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ليخرج السيتي من البطولة ويتأهل السبيرز لمواجهة أياكس في نصف النهائي.

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وعن مباراة توتنهام؛ قال: "يالها من ليلة، ماعشناه كان مذهلاً كنا محظوظين لنعيش تلك اللحظات الرائعة، ستبقى دائماً في قلوبنا، لعبنا بشكل جيد حقاً وبعض الأحيان تستحق الأشياء وأحياناً لا تستحقها، هذا يعتمد على موقفك وكيف تتفاعل".

وقال بيب عن تقنية VAR: "لم يتغير شيء، أنت تعرف موقفي من التقنية، لقد كانت لحظات صعبة لكن لازلت أؤيد VAR، كل حكم يمكن أن يرتكب خطأ و VAR موجود للمساعدة، الأخطاء منها مقبولة أكثر من أخطاء الحكام".

واستطرد: "لو خرج توتنهام بسب هدف تسلل من رحيم هذا أمر صعب، تأهلنا للدور نصف النهائي من كأس انجلترا بهدف تسلل من اغويرو في غياب تقنية VAR، لهذا السبب انا مع تقنية VAR".