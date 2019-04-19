رياضة | مدرب المقاصة عن رحيل طلعت يوسف: "بيفكر في هذا القرار من شهر فبراير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاصة عن رحيل طلعت يوسف: "بيفكر في هذا القرار من شهر فبراير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منير عقيلة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عن كواليس قرار طلعت يوسف المدير الفني للفريق بالإستقالة من تدريب النادي الفيومي.

وكان طلعت يوسف قد أعلن الاستقالة قبل لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري.

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وقال عقيلة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "طلعت يوسف بيفكر في هذا القرار من شهر فبراير وقام بتأجيله أكثر من مرة".

وتابع "طلعت يوسف أبلغ الإدارة برحيله منذ 3 أيام لكنهم لم يردوا عليه حتى الآن".