شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يُفجّر مفاجأة ويعلن رغبته فى الرحيل من يوفنتوس الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجّرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الرحيل عن يوفنتوس الإيطالى قبل عامين من انتهاء عقده مع بطل الدورى الإيطالى.

وقالت الصحيفة إن أفضل لاعب فى العالم 5 مرات سابقة يشعر بإحباط شديد، فى أعقاب توديع يوفنتوس لدورى أبطال أوروبا، الثلاثاء، على يد أياكس أمستردام الهولندى، وهو ما يعنى غياب رونالدو عن نصف نهائى المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وأوضحت أن رونالدو بات يفكر بجدية فى الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، فى حال حدث إخفاق جديد بدورى أبطال أوروبا، مما يعنى ذلك أن عقد المواسم الأربعة مع رونالدو (34 عاما) الذى كلف نادى «السيدة العجوز» 130 مليون يورو، سينتهى بعد مرور موسمين فقط للنجم البرتغالى فى تورينو.

وتأهل يوفنتوس، بطل أوروبا، مرتين سابقتين إلى نهائى دورى الأبطال فى مناسبتين خلال المواسم الأربعة الماضية، لكنه فشل فى تحقيق اللقب أمام عملاقى إسبانيا برشلونة (2015) وريال مدريد (2017).

واعتاد رونالدو على النجاح القارى، حيث سبق له التتويج بدورى أبطال أوروبا 5 مرات، منها 4 مع ريال مدريد وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، علمًا بأنه الهداف التاريخى للمسابقة برصيد 126 هدفا.

فى سياق آخر، قرر نادى يوفنتوس الإيطالى الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسى صامويل أومتيتى، مدافع برشلونة، خوفًا من تجدد إصابته فى الركبة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن البيانكونيرى كان فى مفاوضات مع برشلونة لضم أومتيتى بعد خسارة مركزه الأساسى لصالح كليمون لونجليه.

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وأوضحت أن إدارة يوفنتوس بدأت تشعر بالقلق بسبب شعور أومتيتى ببعض الآلام فى الركبة مؤخًرا، مما قد يجعل اللاعب يعانى فى تورينو من كثرة الإصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة متمسك باستمرار أومتيتى ليكون هناك منافسة مع لونجليه وبيكيه بجانب إمكانية التعاقد مع ماتياس دى ليخت من أياكس الهولندى.

وبحسب التقارير الصحيفة، فإن بطل الدورى الإيطالى لا يزال فى مفاوضات للتعاقد مع دى ليخت.

فيما أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس تقدم بعرض رسمى لروما للتعاقد مع نجمه الشاب نيكولو زانيولو ولكن طلبه قوبل بالرفض من النادى العاصمى.

ولفت زانيولو الأنظار الموسم الحالى فى الدورى الإيطالى بعد تألقه اللافت منذ وصوله من صفوف إنتر فى الصيف الماضى.

وقالت «لاجازيتا» إن يوفنتوس قدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، ولكن روما رفض العرض مباشرة ولم يدخل حتى فى مفاوضات مع البيانكونيرى.

وتحدث التقرير أن روما سيعمل على تجديد عقد اللاعب الممتد حتى 2023 وتحسين راتب اللاعب البالغ 300 ألف يورو سنويًا، خصوصًا فى ظل اهتمام عديد من الأندية فى الخارج به.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت كل من «كوريرى» و«توتوسبورت» أن يوفنتوس يحاول إقناع إنتر بالصفقة التبادلية بين ماورو إيكاردى وباولو ديبالا.

وأفادت «كوريرى» بأن مسؤولى الناديين منفتحون على فكرة الصفقة، ولكن العقبة تبقى فى معسكر يوفنتوس، إذ يرفض ديبالا الرحيل ويفضل الانتقال إلى الخارج فى حال ترك البيانكونيرى.