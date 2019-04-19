شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ٤ مدربين «أهلاوية» أنقذوا سفينة القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لاتزال الأوضاع داخل فريق الكرة بالنادى الأهلى ليست على ما يرام فى الفترة الأخيرة، خاصةً عقب الوداع الإفريقى للفريق الأحمر من دورى أبطال إفريقيا بهزيمة ثقيلة على يد صن داونز الجنوب إفريقى، وما أعقبها من تعثر الفريق أمام بيراميدز فى منافسات الدورى الممتاز وفقدان صدارة المسابقة.

واجتاح الغضب العارم صفوف جماهير وأنصار النادى الأهلى ضد الأوروجوانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، وتحميله جزءا كبيرا من مسؤولية الهزائم المتلاحقة للفريق فى الآونة الأخيرة، فى ظل مطالب عديدة بضرورة الاستعانة بأحد أبناء النادى المخلصين ممن تمتلكهم الغيرة على سمعة واسم وتاريخ النادى العريق لتولى المهمة الفنية للفريق.

وعلى مدار تاريخ النادى الأهلى، شهد العديد من تولى أبنائه مهمة تدريب الفريق سواء بشكل مؤقت أو دائم، وتمكنوا خلالها من انتشاله من أزماته وإعادة ترتيب الأوراق المبعثرة والاستقرار وبث الروح فى لاعبيه وعودة أمجاد وبطولات قلعة التتش.

Advertisements

كان الراحل محمود السايس من أوائل حلول مجلس إدارة النادى الأهلى فى منتصف الثمانينيات من أجل عودة هيبة الفريق، فاستعان به النادى لتولى تدريب الفريق فى عام 1984 عقب تدهور أحوال فريق الكرة ورحيل المدير الفنى الإنجليزى دون ريفى، ليقود السايس الكتيبة الحمراء لأول لقب بأبطال الكؤوس الأفريقية عام 1984، ثم يعيد درع المسابقة لأحضان القلعة الحمراء موسم 1984- 1985 عقب غيابه موسمين عن النادى، لينجح السايس فى مهمته بامتياز.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لأنور سلامة، أحد نجوم فريق النادى الأهلى، الذى تسلم مهمة تدريب الفريق فى فترة حرجة من عام 1987، ونجح فى مهمته بقيادة «الشياطين الحمر» لثانى ألقابهم ببطولة أفريقيا للأندية، أبطال الدورى على حساب الهلال السودانى، ليدون اسمه ضمن مدربى النادى الأحمر المتوجين بالأميرة السمراء.

كما كان لمحمد يوسف، مدرب عام الفريق الحالى، دوراً بارزاً عقب الرحيل المفاجئ للمدير الفنى حسام البدرى فى موسم 2013، إذ نجح يوسف فى قيادة المارد الأحمر للتويج بدورى أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق، فضلاً عن حصده لقب السوبر المحلى.

ثنائى لم ولن تنساه جماهير النادى الأهلى، هما: فتحى مبروك وعبدالعزيز عبدالشافى «زيزو»، فهما عن جدارة رجلا الألفية الثالثة من حيث إنقاذ السفينة الحمراء من قبل أبنائه المخلصين، فتولى الثنائى المسؤولية فى عدة مناسبات عصيبة سواء خلال المشوار المحلى أو القارى للفريق، ونجح كل منهما فى قيادة الفريق بنجاح وإعادة الاستقرار والهدوء داخل أروقة قلعة التتش، حيث حقق «مبروك» لقب كأس مصر موسم 2003 مع الأهلى على حساب الإسماعيلى عقب الإطاحة بالهولندى بونفرير، فى الوقت الذى حقق فيه «زيزو» عدة نتائج إيجابية أثناء قيادته الفريق بشكل مؤقت على مدار عدة مواسم ماضية.

جماهير الأهلى تطالب من جديد بتولى أحد أبناء النادى الغيورين على الفانلة الحمراء المسؤولية الفنية للفريق والإطاحة بـ«لاسارتى»، حيث نادت عدة أصوات بتعيين عماد النحاس أو على ماهر المهمة أو الاستعانة بمحمد يوسف لترؤس الجهاز الفنى للفريق حتى نهاية الموسم، ممنيةً النفس بتكرار عدة سيناريوهات ماضية تمكن خلالها «ولاد النادى» من انتشال الفريق الأحمر من أزماته.