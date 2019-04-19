شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يرفض التخلى عن حلم التعاقد مع «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب فلورنتينيو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، فى التعاقد مع نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، لإعادة بناء النادى الملكى.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بيريز لم يتخلَّ عن حلمه بالتعاقد مع نيمار من سان جيرمان ويراه ضروريًا ليكون نجم الفريق فى مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضحت أن النادى الملكى سوف يتم صفقة إيدين هازارد من تشيلسى.. والهدف من جلب نيمار هو امتلاك أكثر من نجم للمنافسة على جميع البطولات كما حدث فى موسم 2016-2017.

الصحيفة أكدت أن بيريز يرى ضرورة جلب مهاجم صريح، ويفضل التعاقد مع لوكا يوفيتش من فرانكفورت الألمانى، ويرى رئيس النادى الملكى أن وجود مهاجم بديل يجعل كريم بنزيما يقدم أفضل ما لديه والمنافسة تكون شرسة على اللعب أساسيًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ودع دورى أبطال أوروبا وكأس الملك ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

من جانبه أشاد النجم البرازيلى ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، بمواطنه فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وتحدث كذلك عن إمكانية انضمام نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان للنادى الملكى.

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وقال ريفالدو فى تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «لقد أحببت هذا اللاعب دومًا، عندما وصل إلى ريال مدريد قلت دائمًا إنه كان ينبغى أن يكون فى الفريق الأول، لعب بشكل جيد، إنه لاعب رائع، لكن لا يزال عمره 18 عامًا، سننتظر الموسم المقبل مع زيدان، يتعين عليه تسجيل الأهداف، وأعتقد أن زيدان سوف يعلمه ما يجب عليه القيام به، سيتعلم الكثير معه».

وعن انتقال نيمار لريال مدريد: «انتقال لاعب مثل نيمار لريال مدريد سيكون مفيدًا لكرة القدم الإسبانية، رؤية الاثنين معًا ستكون محببة للجماهير، لكن لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد مهتمًا بضمه أم لا».

وواصل «ريفالدو» الحديث عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الميرنجى إلى يوفنتوس: «خسر مدريد الكثير مع رحيل كريستيانو رونالدو، لأنه كان لاعبًا رائعًا، وعلينا البحث عن خليفة له، لاعب يسجل 30، 40، 50 هدفًا فى كل موسم كما سجل كريستيانو.. أمر صعب».

واختتم: «هناك لاعبون لديهم شخصية، عندما يكونون فى الملعب يكون الفريق قويًا. عندما كان كريستيانو فى الميدان كان مدريد قويًا جدًا، يجب عليهم البحث عن لاعب يشبه كريستيانو رونالدو قليلاً».

فيما أكد فابيو كابيلو، المدير الفنى الأسبق لريال مدريد، أن النادى الإسبانى يمتلك ميزانية تصل إلى 500 مليون يورو لإنفاقها الصيف القادم.

العديد من الصحف تؤكد استعداد ريال لصيف نارى، سيقوم فيه بالعديد من التعاقدات الكبيرة، باستقدام أسماء، أبرزها إدين هازارد ونيمار وبول بوجبا. وقال «كابيلو» عن هذه الإمكانية: «كنت فى برشلونة وأخبرونى أن ريال مدريد لديهم ميزانية قدرها 500 مليون يورو». وأضاف: «قلت لهم هل هذا صحيح؟ قالوا نعم والإجابة من مصدر يعرف الكثير جداً عن ريال مدريد».

جدير بالذكر أن الإيطالى سبق أن قام بتدريب ريال على فترتين: الأولى فى 1996 والثانية بموسم 2006 /2007، فاز خلالهما بالدورى الإسبانى مرتين.