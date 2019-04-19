شكرا لقرائتكم عامر حسين يحسم الجدل: الزمالك متصدر الدورى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اللائحة الخاصة بترتيب الفرق فى جدول الدوري الممتاز هذا الموسم ، حيث أكد أنه يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة فى حالة تساوي فريقين فى عدد النقاط ثم فارق الأهداف بعد ذلك.

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أكد عامر حسين لـ " اليوم السابع " الزمالك الآن فى الترتيب الأول للدوري على الرغم من تساويه مع بيراميدز برصيد 60 نقطة، ولكن الزمالك يتصدر بفارق الأهداف بعد تعادلهما معاً فى المباراة الأولي بالدوري 3 / 3 .

يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 60 نقطة وبيراميدز ثانياً بنفس الرصيد ثم الأهلى ثالثاً برصيد 58 نقطة.