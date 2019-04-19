شكرا لقرائتكم أبو تريكة يحاول تقليد محمد صلاح.. ويرفع قدمه فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول نشطاء السوشيال ميديا، صورة للاعب الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، أثناء المباراة الذى خاضها اللاعب المصرى أبو تريكة مع زملائه فى قطر، حيث ظهر يقلد الفرعون المصرى محمد صلاح أثناء احتفاله بهدفه فى تشيلسي بالدوري الانجليزي .



ابو تريكة

صلاح وتريكة

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