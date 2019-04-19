شكرا لقرائتكم "قريبا سنحتفل معا".. تعرف على رسالة فرجانى ساسى لجمهور الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه فرجانى ساسى نجم فريق الزمالك تحية لجماهير فريقه التى وقفت بجانبه الفترة الماضية وهتفت له فى مباراة الأبيض أمام الإسماعيلى التى فاز بها الزمالك بهدفين دون رد ولم يتواجد فيها ساسى للإصابة.

وكتب ساسى لجماهير الفارس الأبيض: "شكرا لجمهور الزمالك الوفى وحبكم ليا على راسى وقريب نرجع ونفرح مع بعض".

وتعرض ساسي لإصابة بكسر فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا سريعا، وأجرى عملية جراحية بالأمس، ويغيب لمدة أقصاها 6 أسابيع ويمكنه التدرب على انفراد في آجال قصيرة.

Advertisements

وكان الاتحاد التونسي تواصل سريعا مع مسؤولي الزمالك من أجل عودة ساسي إلى تونس للتكفل بكامل مراحل العلاج حتى يكون جاهزا لمنافسات أمم إفريقيا.

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">>