شكرا لقرائتكم بعد استقالة طلعت يوسف.. المقاصة جاهز للقاء بيراميدز بصائد النقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مع طارق يحيي المدير الفنى السابق لسموحة من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الفيومى خلفا لطلعت يوسف، كان طلعت يوسف قد أوضح إنه سيتقدم باستقالته عقب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بالدورى.

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ويلتقى المقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد المكس في الخامسة والنصف عصراً فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة قوية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة، ويستعد المقاصة للمبارة المقبلة امام بيراميدز آخر أبريل الجارى بتجهيز البديل لطلعت يوسف.

كان طلعت يوسف قد عقد جلسة ودية مع محمد عبدالسلام رئيس المقاصة اتفقا فيها على إنهاء العلاقة بالتراضى نظرا لرغبة المدير الفنى على الرحيل رغم إصرار محمد عبدالسلام على بقائه إلا أنه وافق فى النهاية لرغبة المدير الفنى، من المقرر أن يعلن مجلس الادارة بشكل رسمى اسم المدير الفنى الجديد عقب نهاية لقاء الاتحاد السكندرى.