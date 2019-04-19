شكرا لقرائتكم الاتفاق يوقع مع البرتغالي كريستوفاو خلفاً للإسباني بيرناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس إدارة الاتفاق مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو حتى نهاية الموسم، خلفاً للإسباني سيرخيو بيرناس الذي أقيل عقب خسارة الفريق أمام الاتحاد في الجولة 28 من الدوري.

وكان بيرناس قد تولى الاتفاق في ديسمبر الماضي خلفا للأوروغوياني ليوناردو راموس، وقاد الفريق في 20 لقاء خسر في 8 مباريات بين دوري وكأس ملك.

وسبق للبرتغالي هيلدر تدريب الفريق الأول في النصر السعودي في نوفمبر الماضي خلفاً لدانيال كارينيو، وقاد نادي العاصمة في 8 مواجهات دورية، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، فيما خسر لقاء واحدا.