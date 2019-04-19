شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعلن إصابة أودريوزولا بكسر في "الترقوة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن مدافعه ألفارو أودريوزولا تعرض لكسر في عظم الترقوة خلال مران الفريق.

وقال ريال مدريد في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ألفارو أودريوزولا من جانب الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته بكسر في الترقوة اليسرى".

ومن المتوقع أن يغيب أودريوزولا عن ما تبقى من مباريات لريال مدريد هذا الموسم، ولكن النادي الملكي لم يعلن عن مدة غيابه رسميا. وسقط المدافع الإسباني خلال الحصة التدريبية لريال مدريد التي جرت الصباح، وتم نقله على الفوز إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لفحوصات طبية.